На Южном Урале из-за теплой погоды ввели ограничения

В Челябинской области в связи с теплой и сухой погодой введен ряд ограничений.
Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, на землях лесного фонда, населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществах и прилегающих территориях запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и прочую растительность, твердые бытовые отходе, мусор, а также выжигать траву.
Ограничения введены для предупреждения пожаров.
Челябинск, Софья Артемьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»