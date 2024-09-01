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Воскресенье, 1 сентября 2024, 16:25 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале из-за теплой погоды ввели ограничения

В Челябинской области в связи с теплой и сухой погодой введен ряд ограничений.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, на землях лесного фонда, населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществах и прилегающих территориях запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и прочую растительность, твердые бытовые отходе, мусор, а также выжигать траву.

Ограничения введены для предупреждения пожаров.

Челябинск, Софья Артемьева

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