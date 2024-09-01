На Южном Урале начинается молодое бабье лето – так называется период теплой и сухой погоды, наступающей в начале сентября после похолодания. Грядущей ночью столбики термометров еще могут опуститься до +1 градуса Цельсия, но уже завтра днем поднимутся до +23.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 2 – 4 сентября в юго-западных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Во второй половине недели на пару дней похолодает, но в следующую субботу, 7 сентября, вновь ожидается +20.
Челябинск, Софья Артемьева
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