Южноуральцы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата мира по гиревому спорту

Гиревики Челябинской области – победители и призеры чемпионата мира.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат и первенство мира по гиревому спорту прошли в Киргизии в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль.

В соревнованиях приняло участие около 600 спортсменов из 27 стран мира.

Спортсмены из Челябинской области трижды поднимались на пьедестал почета.

Илья Ташланов завоевал звание чемпиона мира в весовой категории до 78 килограммов, набрав в двоеборье 218 очков.

Оксана Степанова стала серебряной призеркой в двоеборье среди женщин (178 очков).

Еще одну серебряную медаль сборной России принес южноуралец Вячеслав Плотников, набравший в состязаниях мужчин-двоеборцев до 85 килограммов 226,5 очков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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