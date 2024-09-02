Южноуральцы завоевали «золото» и «серебро» чемпионата мира по гиревому спорту

Гиревики Челябинской области – победители и призеры чемпионата мира.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат и первенство мира по гиревому спорту прошли в Киргизии в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль.
В соревнованиях приняло участие около 600 спортсменов из 27 стран мира.
Спортсмены из Челябинской области трижды поднимались на пьедестал почета.
Илья Ташланов завоевал звание чемпиона мира в весовой категории до 78 килограммов, набрав в двоеборье 218 очков.
Оксана Степанова стала серебряной призеркой в двоеборье среди женщин (178 очков).
Еще одну серебряную медаль сборной России принес южноуралец Вячеслав Плотников, набравший в состязаниях мужчин-двоеборцев до 85 килограммов 226,5 очков.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»