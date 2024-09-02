Инвестиции Магнитки в экологические программы превысят в 2024 году 20 миллиардов рублей

Группа ММК в 2024 году направит на экологию свыше 20 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК принята и реализуется Экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 2024 год. Согласно документу, инвестиции компании в природоохранную деятельность составят 20 миллиардов 151 миллион рублей.

Свыше 5,8 миллиарда рублей из этой суммы будет направлено на строительство новых природоохранных объектов в коксохимическом производстве ПАО «ММК» в рамках его комплексной реконструкции, включающей строительство комплекса коксовой батареи №12, а также реконструкцию биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов. Ввод в строй коксовой батареи №12 предполагает последующий вывод из эксплуатации пяти старых коксовых батарей, что обеспечит снижение выбросов на 11 тысяч 350 тонн в год. Уже в 2024 году ожидается сокращение выбросов более чем на 4 тысячи 600 тонн.

Экологической программой на 2024 год предусмотрена реализация 50 мероприятий по защите атмосферного воздуха во всех ключевых переделах комбината. Общие инвестиции на этом направлении превысят 11,4 миллиарда рублей.

В числе запланированных мероприятий установка систем пылеподавления в различных производствах, модернизация агломашин, реконструкция газоочистных установок за вращающимися печами в дробильно-обжиговом цехе и т.д.

Также запланировано развитие системы автоматизированного контроля промышленных выбросов от источников ПАО «ММК». В текущем году планируется оснастить 22 источника системами автоматизированного контроля. Результатом реализации запланированных мероприятий в 2024 году должно стать снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы Магнитогорска до 5,3 единиц (5 единиц соответствует понятию «Чистый город»).

Помимо этого, Экологическая программа предполагает реализацию 7 мероприятий по снижению водопотребления и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В их числе модернизация травильных ванн и строительство станции нейтрализации в листопрокатном цехе №5, реконструкция первичных отстойников доменного производства в цехе водоснабжения, строительство градирни в цехе улавливания и переработки химических продуктов.

Продолжится и зарыбление Магнитогорского водохранилища – в 2024 году планируется выпустить 115 тысяч штук молоди сазана и 3,5 тысячи штук судака. Всего на водоохранные мероприятия в текущем году планируется направить 2,5 миллиарда рублей.

В числе других направлений Экологической программы – мероприятия по снижению и предотвращению воздействия промышленных отходов на окружающую среду, а также рекультивация земель и благоустройство территорий.

Запланирована переработка 9,3 миллиона тонн текущих и отвальных металлургических шлаков, полученные из отходов вторичные материальные ресурсы в количестве более 1,6 миллиона тонн будут использованы в шихте металлургического производства.

Будет выполнен технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 7 гектаров. С целью восстановления ландшафта и озеленения территорий в 2024 году на площадке ПАО «ММК» будут высажены 583 дерева и 563 кустарника, еще 1000 деревьев и кустарников будет высажено на территории Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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