На Урале вынесли приговор прапорщику, избившему рядового

В Магнитогорске вынесли приговор прапорщику, избившему рядового.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, инцидент произошел 20 марта 2024 года. Рядовой получил суточный наряд на дежурство в складских помещениях воинской части. Проверяющий прапорщик обнаружил, что солдат отдыхает не по графику. Это так его возмутило, что он ударил рядового кулаком в лицо и сломал ему нос.
Кроме того, у пострадавшего диагностировали гематомы лица и контузию века левого глаза.
В ходе разбирательства порапорщик принес младшему по званию извинения потерпевшему и компенсировал моральный вред. Однако суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 1,5 годам ограничений по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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