Челябинская область опередила Свердловскую по доле высокооплачиваемых работников

Челябинская область заняла 25 место в российском рейтинге по доле высокооплачиваемых работников. Исследование проводило РИА «Новости» на основе данных конца 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первой строчке рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше средней по стране получают почти 66% работающих, а доля получающих более двух средних зарплат по стране превышает 25%.

На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ, где эти показатели составляют соответственно 54,2% и 18,6%.

В Челябинской области зарплату выше средней по стране получают 27,3%, более двух средних зарплат – 6,4%. В рейтинге УрФО регион занимает 4 место, пропустив вперед не только ЯНАО и ХМАО, но и Тюменскую область, при этом опередив Свердловскую, где первый показатель чуть ниже челябинского (27,2%), зато второй выше (7,6%).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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