В отдаленный район Челябинска пустили новые троллейбусы

В Металлургический район Челябинска пустили новые троллейбусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 сентября красные вагоны начали ходить маршруту №14 «ПКиО имени Гагарина – ЧМК».

Протяженность маршрута, соединяющего 4 района – Центральный, Калининский, Курчатовский и Металлургический – составляет 44 км в прямом и обратном направлениях.

Правда, пока интервал движения составляет от 20 минут до 1,5 часов. Со временем количество машин обещают увеличить, но скрои пока не конкретизируют. Не до конца сделана и новая контактная сеть – местами троллейбусам приходится двигаться на автономном ходу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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