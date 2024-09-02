Жители Миасса вынуждены пробираться по еле живому мосту, чтобы попасть из поселка в город

Жители Миасса продолжают перебираться через мост, пострадавший во время паводка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пешеходный мост через реку Миасс на «Тропе здоровья» серьезно пострадал во время паводка, начавшегося в конце июля. До сих пор сооружение не починили. Об этом жители Миасса рассказали в социальных сетях.

В настоящее время мост держится буквально на честном слове, рассказывают южноуральцы. Еще в начале августа власти обнесли сооружение аншлагами, запрещающими по нему передвигаться. Но миассцев это не останавливает: мостик – единственная дорога для пешеходов, соединяющая поселок Тургояк с Машгородком, говорят южноуральцы.

В мэрии заверяют, что организацию, которая бы взялась за ремонт. Однако горожан беспокоит, что история может затянуться – на дворе уже осень, и как бы работы не перенесли на следующий год.

Между тем, прокуратура города после публикаций в соцсетях уже начала проверку информации о нарушениях закона при содержании моста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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