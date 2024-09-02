Челябинский пенсионер ответит в суде за нападение на полицейского

Пожилой житель Челябинска предстанет перед судом за драку с полицией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 72-летнего жителя Челябинска. Пенсионера обвиняют в избиении и оскорблении полицейского.

По версии следствия 1 августа мужчину доставили в отдел полиции «Курчатовский» для привлечения к административной ответственности. Мужчина явно был пьян и не стеснялся в выражениях, поливая нецензурной бранью сопровождавшего его стража порядка.

Когда полицейский потребовал, чтобы челябинец перестал ругаться, тот ударил его головой в голову.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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