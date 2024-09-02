Экс-гендиректор ЧЭМК, обвиняемый в педофилии, не смог выйти из СИЗО

Бывшего руководителя Челябинского электрометаллургического комбината не отпустили под домашний арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, о смягчении меры пресечения бывшему генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому областной суд просила защита челябинца.

Напомним, топ-менеджера задержали в июне текущего года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. 72-летнему челябинцу предъявили обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, обороте порнографических материалов. Сразу после ареста южноуралец покинул должность гендиректора ЧЭМК.

Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

7 августа суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца для обоих фигурантов. Однако защита Ходоровского обжаловала это решение, настаивая на переводе своего клиента под домашний арест.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора о законности постановления районного суда, жалобу защитника оставила без удовлетворения. Экс-гендиректор электрометаллургического комбината останется в СИЗО до 11 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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