Глава СКР взял на контроль историю с «тонущим» копейским поселком

Руководитель Следственного комитета потребовал доложить о результатах проверки ситуации в поселке Бажово.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, руководство силового ведомства отреагировало на жалобы поселка Бажово, расположенного на территории Копейска.

По словам копейчан, с 2015 года улицы, дворы и домовладения горожан затапливаются грунтовыми водами, уровень которых достигает полуметра. В результате жилые здания разрушаются, проезд автомобилей по дорогам, в том числе спецтранспорта, затруднен. Южноуральцы, в числе которых многодетные семьи и инвалиды, вынуждены откачивать воду за свой счет. Многочисленные обращения результатов не принесли.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по жалобам начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления ведомства Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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