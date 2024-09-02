В Челябинске частично запустили движение трамваев через Теплотехнический институт

В Челябинске частично открыто движение трамваев через Теплотехнический институт.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», завершены работы по укладке путей на прямом участке перекрестка проспекта Победы и улицы Кирова.
В связи с этим со 2 сентября трамваи направлены:
№3 – Депо 2 – Российская – Автовокзал Центральный;
№15 – по обычному маршруту: Чичерина – ЧТЗ;
№16 – Чичерина – Российская – Автовокзал Центральный;
№22 – Чистопольская – Российская – Карла Маркса – Чичерина.
При этом на улице Кирова, по-прежнему, организовано только движение трамвая-челнока.
Челябинск, Виктор Елисеев
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