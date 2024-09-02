На Южный Урал наступает арктический атмосферный фронт

К Челябинской области приближается арктический фронт – в регионе похолодает, но незначительно и ненадолго.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, завтра, 3 сентября, к северными границам области приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет арктическую воздушную массу. Температура воздуха опустится ниже средних климатических значений на 3-5 градусов. Самыми холодными в течение ближайшей недели обещают стать 4 и 5 сентября, когда дневная температура воздуха не превысит +13 градусов Цельсия.

Во вторник, среду и четверг возможны кратковременные дожди, скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду.

Но в выходные синоптики вновь прогнозируют летнюю погоду.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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