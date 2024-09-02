Южноуральцы все чаще покупают школьные товары на интернет-площадках

Трафик на маркетплейсы в преддверии учебного года увеличился в 1,5 раза.

В 2024 году жители Южного Урала стали на 80 % активнее покупать школьные товары на сайтах маркетплейсов, а также в магазинах канцтоваров и книжных, чем годом ранее.

Среди площадок наибольшим интересом пользовались те, на которых можно приобрести максимальный ассортимент товаров для школьников: от канцтоваров до формы. Так, трафик на маркетплейсы увеличился в преддверии учебного года в 1,5 раза. Об этом сообщили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных.

По активности южноуральских мам и пап Челябинская область вошла в топ-10 регионов страны по объему потраченного трафика на таких ресурсах в августе.

В Челябинской области интерес к онлайн-покупкам для учебы начал расти в июле и достиг своего пика в августе, когда показатель вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая активность на сайтах онлайн-площадок была зафиксирована в последнюю неделю августа. В понедельник, 26 августа, трафик на эти ресурсы вырос на 20 % по сравнению со средними показателями месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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