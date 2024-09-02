Теризбиркомы получили бюллетени для голосования на выборах губернатора Челябинской области

Территориальным избирательным комиссиям в Челябинской области привели более 2,5 миллионов бюллетеней.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, для организации голосования на выборах высшего должностного лица региона изготовлено 2 миллиона 589 тысяч 650 избирательных бюллетеней. 642 тысяч 679 из них предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В период с 27 августа по 1 сентября все бюллетени доставлены в 51 территориальную избирательную комиссию.
В участковые комиссии бюллетени поступят не позднее 5 сентября 2024 года.
Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 7-8 сентября текущего года. В избирательном бюллетене жители региона увидят четырех претендентов: Эльдара Гильмутдинова (КПРФ), Виталия Пашина (ЛДПР), Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») и Алексея Текслера («Единая Россия»).
Челябинск, Виктор Елисеев
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