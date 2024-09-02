В Челябинской области рабочий погиб после травмы, полученной при разгрузке вагонов

С начала года на предприятиях горно-металлургической отрасли Южного Урала в результате несчастных случаев скончались 6 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России, всего с начала 2024 года на предприятиях, где есть первичные организации союза, произошло 24 несчастных случая.

Так, на одном из производств на станочника упала 700-килограммовая металлическая заготовка, когда он отцеплял стропы на передаточной тележке – ему сломало обе ноги.

Слесарь-ремонтник при проведении работ по замене электродвигателя упал с площадки обслуживания кран-балки с 7-метровой высоты – перила, на которые он опирался, оказались незакрепленными. Итог – ушиб головы, множественные переломы позвонков, ребер и других частей тела.

К сожалению, были зафиксированы и ЧП со смертельным исходом. Один из них произошел на железнодорожном пути в доменном цехе. «Работники подтягивали лебедкой груженые вагоны, зацепив их за цапфы – самодельно приваренные к платформе крюки. Один из них оторвался и ударил в голову машиниста разливочных машин. После недельной реанимации работник скончался», – рассказали представители профсоюза.

С начала 2024 года на предприятиях горно-металлургического комплекса области произошло 24 несчастных случая. Из них 8 – тяжелых, 6 – со смертельным исходом. Десять работников скончались на производстве от сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего пострадавшие – работники среднего и старшего возраста (от 33 до 55 лет) со стажем 5-10 лет.

Основные травмирующие факторы – воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и машин (22%), защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (16%). Основные причины – необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работы и соблюдением трудовой дисциплины (18%), нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (12%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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