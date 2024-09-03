3 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященную финансовой грамотности школьников и подростков: Где найти работу школьнику 14 лет? Какие программы повышения финграмотности и безопасности работают в регионах, включены ли ее элементы в учебные программы школ, колледжей и вузов? (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)