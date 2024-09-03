3 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

03.09.2024, вторник
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященную финансовой грамотности школьников и подростков: Где найти работу школьнику 14 лет? Какие программы повышения финграмотности и безопасности работают в регионах, включены ли ее элементы в учебные программы школ, колледжей и вузов? (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)
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11:00 Челябинск – Познавательная программа «Гербы: все начиналось с рыцарей» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
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12:00 – 14:00 Челябинск – Уличная акция «В день знаний вместе с нами» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Кинозал: «Сказка о потерянном времени» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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18:00 Челябинск – Консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать: роман Юрия Мамлеева «Шатуны» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)
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