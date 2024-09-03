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Вторник, 3 сентября 2024, 09:07 мск

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Еще один южноуралец получил золотую медаль XVII Паралимпиады

Фото minsport74 / t.me

Еще один южноуралец получил золотую медаль XVII Паралимпийских летних игр в Париже.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве спорта паралимпийский чемпион Токио 2020 на этот раз показал лучший результат в соревнованиях по плаванию в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ4 среди мужчин.

Это шестая золотая медаль в копилке российской команды паралимпийцев и вторая у южноуральских спортсменов.

Напомним, на прошлой неделе победителем в соревнованиях по плаванию в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14 стала Валерия Шабалина.

Челябинск, Софья Артемьева

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