У главы южноуральского минздрава появился новый заместитель

Заминистра здравоохранения Челябинской области назначили завполиклиникой и инфекциониста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем главы южноуральского минздрава назначена Нелли Верзакова, заведовавшая до настоящего времени поликлиникой ГКБ №5 в Челябинске. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Нелли Верзакова родилась в 1969 году в Челябинске. В 1995 году окончила Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и годом позже интернатуру по специальности «Инфекционные болезни».

По окончании ЧГМИ и до недавнего времени работала в ГКБ №5 Челябинска. В 1995-1996 годах – врачом-интерном, 1996-1997 – врачом-инфекционистом. В 1997 году назначена заведующим инфекционным отделением. В 2018-2020 годах – заведующий отделением по клинико-экспертной работе – врач-терапевт. В 2020-2021 годах – заместитель главного врача по медицинской части. С 2021 года по настоящее время – заведующий поликлиникой ГКБ №5.

Заместителем министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова назначена с установлением испытательного срока в 3 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube