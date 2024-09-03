С начала года южноуральских трассах погибли больше полусотни пешеходов

В Челябинской области произошло почти 600 ДТП с участием пешеходов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на территории региона с начала текущего года зарегистрировано 594 наезда на пешеходов.
В авариях 55 человек погибли и 575 получили травмы.
«В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов 3 и 5 сентября 2024 года на территории области пройдет мероприятие «Пешеход». Сотрудниками ДПС будут отрабатываться аварийные места, с водителями и пешеходами будут проводиться профилактические разъяснительные беседы, особое внимание будет уделяться безопасности несовершеннолетних пешеходов», – рассказали представители ведомства.
К проведению мероприятия в ГАИ планируют привлечь педагогов, членов добровольных народных дружин и родителей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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