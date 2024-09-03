Южноуральцы стали чаще отдыхать за рубежом

Этим летом южноуральцы вдвое чаще отдыхали в Китае.

Челябинцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 5% чаще, чем годом ранее. Продолжает увеличиваться интерес к азиатскому направлению, в том числе Вьетнаму, Китаю и Таиланду. Прирост туристов из Южного Урала год к году составил 74%. В целом за отпускной сезон жители региона отдохнули в 119 странах мира. Такие выводы сделали эксперты «МегаФона», проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

Самой популярной страной в июне-августе 2024 года стала Турция: ее выбирал каждый четвертый южноуралец. В топ-5 также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и ОАЭ. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года показатель стал выше на 74%. Наибольший рост продемонстрировал Китай: интерес к нему в этом сезоне увеличился в 2 раза. Также жители региона стали чаще выбирать Вьетнам (+79%) и Таиланд (+44%).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 91% всех жителей региона, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко – сюда стали ездить на 80% чаще.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать челябинцев: в Турцию – ездили на 12% чаще, а в ОАЭ – на 6%.

В топ-5 европейских стран по числу туристов из Челябинской области вошли Германия, Италия, Франция, Испания и Греция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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