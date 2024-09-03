В Челябинске женщина набросилась на 11-летнюю девочку с кулаками

СКР устанавливает подробности нападения на 11-летнюю челябинку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, видео со сценой нападения сотрудники ведомства обнаружили в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице 250 лет Челябинска, и попал на камеру видеодомофона. На видео можно заметить, как женщина в характерной одежде подбегает к 11-летней девочке, толкает ее и наносит несколько ударов по голове. По словам местных жителей, женщина приехала в Россию из одной из стран ближнего зарубежья.

По факту нападения начата доследственная проверка по признакам статьи 117 УК РФ (истязание).

«В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, по результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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