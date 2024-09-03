«Почту России» в Челябинской области возглавил финансист

Региональное управление «Почты России» на Южном Урале возглавил финансист, больше 30 лет работавший в банковской сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директором Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Челябинской области назначен Константин Болдырев. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Приоритетными задачами нового руководителя станут модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, развитие новых сервисных направлений, заявили представители ФПС.

Константин Болдырев родился в 1967 году. Окончил Челябинский политехнический институт (ныне – ЮУрГУ) и Челябинский филиал Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.

С 1991 года работал в банковской сфере. Занимал руководящие посты в челябинских филиалах ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». С 2018 года возглавлял региональное подразделение банка «Открытие».

Челябинск, Виктор Елисеев

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