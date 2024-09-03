Топ-менеджеры строительной фирмы, кинувшие фонд капремонта Челябинской области на 5 миллионов, предстанут перед судом

В Челябинской области будут судить руководство компании, присвоившей больше 5 миллионов рублей при капремонте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора, заместителя директора по капитальным работам и инженера-строителя коммерческой организации, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, компания заключила с Региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов Челябинской области договор за покраску фасадов четырех домов, расположенных по улице Кирова в Челябинске. Однако при выполнении работ рабочие использовали не акрилово-силиконовую краску, заявленную в проектно-сметной документации, а существенно более дешевые материалы. При этом деньги организация получила в полном объеме. Ущерб, нанесенный региональному оператору, оценивается в 5,2 миллиона рублей.

Фонд в рамках рассмотрения уголовного дела заявил гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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