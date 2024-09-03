Южноуралец, съевший две симки на глазах у следователя, предстанет перед судом

В Челябинской области направили в суд уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного следствия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Варненского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Мужчина был категорически не согласен с возбуждением в отношении него уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества. А потому не нашел ничего лучше, как в апреле 2024 года, находясь в помещении изолятора временного содержания, при проведении следователем осмотра телефона, выхватить у него аппарат, жахнуть о металлическую поверхность стола и доломать остатки руками. После этого он проглотил две сим-карты.

Выходку варненца расценили как вмешательство в деятельность следователя.

Уголовное дело направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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