В центре Челябинска на три дня ограничат движение

В центре Челябинска частично закроют движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«С 21 часа 3 сентября до 10 часов 5 сентября будет значительно ограничено движение по Свердловскому проспекту напротив дома №62а», – уточнили представители городской администрации.
Для проезда будет свободна крайняя правая полоса по направлению к улице Коммуны.
Челябинцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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