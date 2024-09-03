В центре Челябинска на три дня ограничат движение

В центре Челябинска частично закроют движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

«С 21 часа 3 сентября до 10 часов 5 сентября будет значительно ограничено движение по Свердловскому проспекту напротив дома №62а», – уточнили представители городской администрации.

Для проезда будет свободна крайняя правая полоса по направлению к улице Коммуны.

Челябинцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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