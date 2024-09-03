В Челябинске снимают фильм о звездах бокса

В Челябинске проходят съемки короткометражного фильма, в котором главные актеры – это профессиональные боксеры. Ленту покажут уже в пятницу на арене «Трактор», где пройдет отборочный бой WBA между Эльнуром Самедовым и Жорой Амазаряном. Поединок станет главным на Вечере бокса от RCC Boxing Promotions.

Съемочной площадкой стала строящаяся «РМК-Арена», где по сюжету пересекаются карьерные пути спортсменов. До этого момента боксеры ни разу не встречались в ринге, но оба достигли элитного уровня в мировых рейтингах, и Челябинск стал для них точкой пересечения. Именно эта идея легла в основу короткометражки.

Специально ради съемок фильма на несколько часов остановили работы в чаше арены, а строители уступили место режиссеру, операторам, гаферам и гримерам.

Кстати, «РМК-Арена» по ходу сюжета обрастает фасадами и интерьером, визуально дополняя путь боксера к вершине мирового спорта. Команда RCC «достроит» арену при помощи 3D-графики.

Напомним, что Вечер бокса от RCC состоится уже в эту пятницу. Впервые за несколько лет в России пройдет сразу шесть противостояний за мировые титулы. Челябинск станет мировой столицей бокса. Столица Южного Урала примет шесть поединков за мировые титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Турнир откроет череду праздничных событий в честь Дня города.

Челябинск, Елена Сычева

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