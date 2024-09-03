Полицейским Южного Урала назначили нового руководителя

На работу в Челябинск едет генерал из Сибири.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Главное управление МВД по Челябинской области возглавит генерал-майор Сергей Космачев. Информацию об этом подтвердили ряд источников.

Космачеву 40 лет. Он родился в Красноярске. Здесь же окончил в 2004 году Сибирский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Позднее получил еще два высших образования: в Международном институте судебных экспертиз и права КГАУ, по специальности «Судебная экспертиза», и в Институте управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета, по специальности «Менеджмент».

С 2004 по 2009 годы проходил службу в подразделениях экономической безопасности ОВД Красноярского края. С 2009 по 2019 годы – на различных руководящих должностях в аппарате ГУ МВД России по Красноярскому краю. В 2019 году назначен заместителем начальника краевого полицейского главка.

Неоднократно выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион. Является ветераном боевых действий. За самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга, сопряженных с риском для жизни, награжден Орденом Мужества.

Женат, воспитывает сына.

Челябинск, Виктор Елисеев

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