«Магнитка» осталась без Кубка Открытия

Магнитогорский «Металлург» уступил в матче открытия сезона Континентальной хоккейной лиги ярославскому «Локомотиву» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая игра сезона 2024-25 годов в КХЛ прошла в Магнитогорске, где обладатель Кубка Гагарина-2024 принимал на домашней арене второго кубкового финалиста – «Локомотив» из Ярославля.

Первую половину встречи команды прощупывали друг друга, и пять шайб хоккеисты забросили за без малого 28 минут. На 33-й минуте гости распечатали ворота «Магнитки»: нападающий «Локомотива» Артур Каюмов реализовал первое в матче большинство. А 10 секунд спустя ярославец Никита Кирьянов удвоил преимущество – 2:0.

На 48-й минуте встречи Максим Шалунов еще раз увеличивает отрыв «Локомотива» – 3:0. Лишь за шесть с небольшим минут до финальной сирены хозяева благодаря броску Дмитрия Силантьева размачивают счет – 1:3. Через три минуты Люк Джонсон делает отставание минимальным. Но на большее магнитогорцев не хватает.

Итог – 2:3, первое поражение «Металлурга» в сезоне. И Кубок Открытия уезжает в Ярославль.

Следующий матч «Магнитки» – в четверг, 5 сентября. Дома обладатели Кубка Гагарина сыграют с питерским СКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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