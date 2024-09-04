4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

04.09.2024, среда
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам «гаражной амнистии» на территории Южного Урала (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 61б)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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12:00 Челябинск – Лекция по истории джаза в советском кино (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс для младших школьников по изготовлению осенних цветов в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11) (по записи)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинским художником Михаилом Вороновым-Кушаковским (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия Всероссийской летней Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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18:00 Челябинск – Концерт «Больше, чем музыка», посвященный 40-летию Детской филармонии (Детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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