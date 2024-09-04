Полиция задержала южноуральца с гашишем от колумбийского наркокартеля

Полицейские Кыштыма задержали мужчину с гашишем в упаковке колумбийского наркокартеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Помощь в задержании им оказали силовики из Озерска.

В автомобиле 55-летнего южноуральца в кармане переднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили сверток, обмотанный полимерной пленкой с наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 98 граммов.

Проведенная экспертиза показала, что в свертке находился наркотик – гашиш. При этом на упаковке была маркировка с указанием колумбийского наркокартеля.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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