На пост главы южноуральского Троицка претендуют восемь кандидатов

Восемь претендентов готовы побороться за кресло мэра Троицка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до финала конкурса по замещению должности главы муниципалитета в Троицке осталось чуть больше недели.

На кресло градоначальника подали документы восемь кандидатов: глава Еманжелинска Дмитрий Гатов, депутат городского собрания Альберт Гильманов, предприниматели Дмитрий Крашенинников, Григорий Сиваков, Иван Шарипов, бывший руководитель следственного отдела СКР по Троицку Александр Лапков, юрист Олесь Мрувчинский и начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы города состоится 12 сентября.

Напомним, глава Троицка Александр Виноградов был отстранен от исполнения обязанностей после того, как его задержали по подозрению в получении взятки.

Следователи считают, что один из предпринимателей передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей, чтобы без проблем получить разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

В мае текущего года в расследовании появились новые эпизоды. По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года чиновник получил через посредника от директора коммерческой организации 300 тысяч рублей за ускоренное и беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий.

В настоящее время чиновник находится в СИЗО. 17 сентября заканчивается срок его полномочий в качестве мэра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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