Челябинка пыталась незаконно ввезти в Россию кораллы из ОАЭ

В аэропорту Кольцово задержали жительницу Челябинска с 25 кораллами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, кольцовские таможенники обнаружили в багаже туристки, прилетевшей из Дубая, 25 кораллов. Пассажирку остановили в зоне таможенного контроля «зеленого» коридора при досмотре.

38-летняя жительница Челябинска везла с собой собранные на пляже морские сувениры на память об отдыхе. По словам женщины, она не знала, что такие предметы запрещено перевозить через границу.

Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу. Оказалось, что все они относятся к отряду мадрепоровых, включенному в перечень видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

«Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера, а также заполнить таможенную декларацию», – рассказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Пассажирке грозит штраф с конфискацией кораллов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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