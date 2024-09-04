На Урале девочки подрались из-за качелей

В Магнитогорске девочки-подростки подрались из-за качелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 2 сентября. По словам очевидцев, в споре принимали участие 3 девочки 12-14 лет (возраст определили «на вид»). Две из них качались на качелях, когда подошла третья и сообщила, что тоже хочет качаться. Уже качающиеся отказались удовлетворить ее желание, завязался спор с использованием ненормативной лексики. А потом одна из участниц конфликта распылила в лицо оппонентам перцовый баллончик.

Дошло до рукоприкладства, но кто именно кого и сколько раз ударил, очевидцы внятно объяснить не смогли.

Родители всех участниц конфликта обратились в полицию.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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