Арестованный челябинский депутат не смог снять арест со своих активов

Суд решил не снимать арест с активов челябинского депутата Олега Иванова.

Как уже сообщал «Новый День», иск был подан в начале августа к Следственному комитету, наложившему арест на имущество депутата, находящего в СИЗО и признанного банкротом.

В иске отмечается, что арест не дает распродать имущество на торгах, поэтому финансовый управляющий не может рассчитаться по долгам депутата с многочисленными кредиторами. При этом долг строительной фирмы «Альфастрой», принадлежащей Иванову, только перед ФНС превышает 825 млн рублей.

Суд решил, что снять арест с имущества невозможно до окончания расследования уголовного дела (Иванова обвиняют в уходе от налогов и подделке ценных бумаг). Кроме того, отметили в ведомстве, подобные жалобы подаются в инстанцию, принимавшую решение об аресте. В данном случае это был суд общей юрисдикции.

Напомним, Олега Иванова задержали в декабре 2022 года. По версии следствия, в 2017-2019 годах Олег Иванов, будучи гендиректором и владельцем ООО «Альфастрой», скрыл от налогообложения более 516 млн рублей. Плюс возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ранее принадлежащего депутату ООО «Строительное управление «Альфастрой».

Челябинск, Павел Зварзин

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