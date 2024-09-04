«Запись» на диспансеризацию обошлась пожилому южноуральцу почти в 800 тысяч рублей

Мошенники лишили пенсионера из Миасса около 800 тысяч рублей, предложив ему записаться на диспансеризацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части миасской полиции 76-летний мужчина рассказал, что на его мобильный позвонила незнакомка и предложила пройти диспансеризацию. Для записи на обследование без очередей мужчина сообщил женщине номер СНИЛС.

Через какое-то время пенсионеру начали звонить различные «специалисты». За один день с мужчиной связались «сотрудники Госуслуг», «банковских организаций» и «правоохранительных органов». Звонившие по очереди убеждали южноуральца, что мошенники получили доступ к его личным данным, оформили доверенность на распоряжение деньгами и прямо сейчас пытаются завладеть ими.

Пытаясь спасти свои накопления, пенсионер по указанию аферистов установил на свой смартфон приложения для связи и якобы защиты от вирусов, направился в банк, где снял свои накопления и перевел полученные 770 тысяч рублей на указанные мошенниками счета.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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