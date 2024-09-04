Магнитогорец, напавший на трамвай, предстанет перед судом

Житель Магнитогорска ответит в суде за порчу имущества в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило акт по обвинению 41-летнего ранее судимого местного жителя в вандализме.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта, ударил кулаком по стеклу кабины трамвая и разбил его.

По уголовному делу муниципальным предприятием «Маггортранс» заявлен гражданский иск на сумму 22,5 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №5 Правобережного района Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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