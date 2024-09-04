На Бали местные жители устроили самосуд над южноуральцем

Релоканта из Челябинской области едва не убили после попытки угнать такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индонезийская полиция задержала 39-летнего выходца из Челябинска после того, как его едва не убила разъяренная толпа жителей острова Бали.

Инцидент произошел в районе Блахбатух. По словам очевидцев, 39-летний южноуралец сел в такси и стал угрожать водителю ножом, потребовав отдать ему машину. Таксист выскочил из автомобиля, прихватив с собой ключи и начал звать на помощь. На призыв откликнулись местные жители. Вооружившись палками и камнями, они быстро окружили вооруженного мужчину.

От расправы челябинца спасло лишь вмешательство полиции. Рассеяв толпу, правоохранители задержали приезжего.

«Предварительно, он был под наркотиками, сейчас данная информация уточняется, – пишет телеграм-канал SHOT. – Согласно его документам, на Бали он приехал как инвестор».

Ранее мужчина жил в Челябинске. Здесь у него был бизнес по продаже пивных кегов в Интернете. Однако в 2022 году он закрыл свое дело и уехал на Бали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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