российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2024, 12:35 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

На Бали местные жители устроили самосуд над южноуральцем

Релоканта из Челябинской области едва не убили после попытки угнать такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индонезийская полиция задержала 39-летнего выходца из Челябинска после того, как его едва не убила разъяренная толпа жителей острова Бали.

Инцидент произошел в районе Блахбатух. По словам очевидцев, 39-летний южноуралец сел в такси и стал угрожать водителю ножом, потребовав отдать ему машину. Таксист выскочил из автомобиля, прихватив с собой ключи и начал звать на помощь. На призыв откликнулись местные жители. Вооружившись палками и камнями, они быстро окружили вооруженного мужчину.

От расправы челябинца спасло лишь вмешательство полиции. Рассеяв толпу, правоохранители задержали приезжего.

«Предварительно, он был под наркотиками, сейчас данная информация уточняется, – пишет телеграм-канал SHOT. – Согласно его документам, на Бали он приехал как инвестор».

Ранее мужчина жил в Челябинске. Здесь у него был бизнес по продаже пивных кегов в Интернете. Однако в 2022 году он закрыл свое дело и уехал на Бали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,