77-летний южноуралец погиб под колесами поезда

В Златоусте выясняют обстоятельства гибели на железной дороге пожилого мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, трагедия произошла вчера, 3 сентября, на 1931 километре перегона «Златоуст – Аносово» Южно-Уральской железной дороги.

77-летний мужчина переходил через железный путь в запрещенном месте перед движущимся грузовым поездом. Наезд предотвратить не удалось, пострадавший от полученных травм скончался.

Следователями СК проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также проверку начала транспортная прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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