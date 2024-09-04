Больше 12,5 тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

С начала сезона клещевой активности в Челябинской области членистоногие атаковали больше 12,5 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, на 30 августа текущего года в регионе зарегистрировано 12 тысяч 516 обращений жителей, пострадавших от присасывания клеща, в том числе 3 тысячи 187 детей.

Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 190 человек.

По результатам исследований клещей, доставленных южноуральцам с лаборатории, инфицированность насекомых вирусом клещевого энцефалита составила – 1,0 %, возбудителями клещевого боррелиоза -30,0 %, моноцитарного эрлихиоза – 2,5%, гранулоцитарного анаплазмоза – 1,5 %.

Эти показатели близко совпадают с ситуацией, наблюдавшейся на Южном Урале в прошлом году. Так, на 1 сентября 2023 года в медицинские организации Челябинской области обратилось 13 тысяч 54 жителя области, в том числе 3 тысячи 381 ребенок.

В Роспотребнадзоре отмечают, что сезон клещевой активности в Челябинской области в этом году еще не закончился.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами

Челябинск, Виктор Елисеев

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