Южноуральская пловчиха стала пятикратной олимпийской чемпионкой

Южноуральская пловчиха Валерия Шабалина завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спортсменка стала лучшей в заплыве на дистанции 200 метром комплексным плаванием.

Это второе олимпийское золото Шабалиной на играх 2024 года и пятое в ее спортивной карьере. Напомним, на Паралимпийских играх 2020 в Токио южноуральская пловчиха завоевала три награды высшей пробы.

Челябинск, Павел Зварзин

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