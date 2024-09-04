«Трактор» терпит поражение в уральском дерби в Екатеринбурге

Челябинский «Трактор» уступает в Екатеринбурге «Автомобилисту» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды вышли на площадку заряженными на упорное противостояние.

Первое вбрасывание выиграли челябинцы и бросились в атаку. Но желание побыстрее забить сыграло с гостями дурную шутку: на 7-й минуте встречи «Трактор» остается в меньшинстве, и на исходе штрафной двухминутки пропускает. У хозяев отличается Брендан Лайпсик, на 9-й минуте открывая счет в матче – 1:0 в пользу «Автомобилиста».

Впрочем, не прошло и 20 секунд, как «черно-белые» сравнивают счет: Александр Шаров, выехав из-за ворот, бросает с разворота, и шайба, срикошетив от игрока екатеринбуржцев, влетает в сетку – 1:1. На перерыв команды уходят при равном счете.

Во втором периоде «Автомобилист» продолжает давить на ворота гостей. Хозяев не останавливает даже удаление. На 27-й минуте матча екатеринбуржцы, будучи в меньшинстве, убегают в контратаку, и Степан Хрипунов выводит хозяев вперед – 2:1. Следующую шайбу хоккеисты «Автомобилиста» забрасывают снова в неравных составах, второй раз в матче реализуя большинство: на 34-й минуте Ник Эберт увеличивает отрыв – 3:1.

Но на последней минуте второго периода гости сокращают отставание. Максим Шабанов из угла выкатил на пятак, не смог сделать бросок, однако после отскока шайба попала на клюшку Виталия Кравцова, который резким броском отправил ее в угол ворот хозяев – 2:3.

В третьем периоде челябинцы чаще атаковали, но игроки «Автомобилиста» успешно блокировали броски гостей. Впрочем, не шла шайба в ворота гостей и у екатеринбуржцев.

На 58-й минуте хозяева остаются в меньшинстве. Но не удается «черно-белым» воспользоваться численным преимуществом. Ничем заканчивается и атака, организованная гостями на последней минуты встречи.

Итог – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

Теперь «Трактор» отправляется в Астану, где 6 сентября сыграет с «Барысом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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