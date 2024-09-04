В Челябинске полиция задержала подростков, унижавших пенсионеров

Родителей челябинских подростков, устроивших в выходные «охоту» на пенсионеров, привлекли к административной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция нашла школьников, поведение которых шокировало жителей Тракторозаводского района Челябинска.

О возмутительном поведении подростков челябинцы рассказали в минувшие выходные. По словам челябинцев, трое молодых людей ходили по улице Мамина за пожилыми людьми, пинали их и плевали в спину. Происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.

В️ полиции сообщили, что нашли «героев» видео. Подростки рассказали, что причиной выходки стал проигранный спор: проигравший должен был выполнить указание своих приятелей, а те потребовали, чтобы он пнул пожилого человека и плюнул в него.

«В ходе проведенных мероприятий несовершеннолетние нарушители установлены. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали, – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» представителей МВД. – Подростки вместе с законными представителями приглашены в отдел полиции для дачи пояснений, где с ними проведена профилактическая разъяснительная работа».

В отношении родителей школьников составлены административные протоколы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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