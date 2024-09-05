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Четверг, 5 сентября 2024, 05:29 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

5 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05.09.2024, четверг

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

  • 12:00 Челябинск – Библиотечный урок «Такая разная азбука» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

  • 14:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Я люблю Челябинск» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

  • 14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 14:00 Челябинск – Викторина «Я учился в СССР» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

  • 17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

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