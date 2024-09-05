Больше 6,5% южноуральцев будут голосовать на выборах дистанционно

Желание принять участие в ближайших выборах через ДЭГ оформили больше 170 тысяч избирателей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, во вторник, 3 сентября, завершилась подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября.

По статистике Минцфиры России Южный Урал стал вторым по стране по числу избирателей, желающих проголосовать с помощью ДЭГ. На первом месте жители Московской области.

Так, на портале Госуслуг избирателями Южного Урала подано 171 тысяча 492 заявления, это 6,66 % от числа избирателей.

Отдать свой голос удаленно можно будет на сайте vybory.gov.ru с 8 часов 7 сентября до 20 часов 8 сентября 2024 года (круглосуточно).

Для доступа к дистанционному голосованию необходимо было подать заявление до 3 сентября, ️авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных портала Госуслуг, подтвердить личность цифровым кодом из смс-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале Госуслуг.

Необходимо помнить, что избиратели, подавшие заявление на ДЭГ, принять участие в традиционном голосовании на избирательном участке не смогут.

Напомним, помимо выборов губернатора Челябинской области, в ближайшие выходные избиратели должны будут определиться с составом Челябинской городской думы, избрать депутатов первого созыва в собрания Нязепетровского, Пластовского и Саткинского муниципальных округов. Кроме того, в регионе пройдут выборы новых составов городского собрания депутатов Трехгорного, ряда сельских советов районов Челябинской области и главы села Путь Октября в Кизильском районе, а также дополнительные выборы в местные представительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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