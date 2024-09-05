В Челябинске загорелся детский сад

В детском саду на Троицком тракте в Челябинске вспыхнул пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 5 сентября, ранним утром.

Пожарная сигнализация сработала в детском саду, расположенном на Троицком тракте: в одном из кабинетов горели вещи на площади 1 квадратный метр. К счастью, учреждение не успело открыть двери для своих маленьких посетителей, пострадавших нет.

«Надо отметить профессиональные действия повара: женщина не растерялась и выполнила необходимый алгоритм действий, отключив электричество и воспользовавшись огнетушителем», – отметили в экстренном ведомстве.

В настоящее время на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, возбуждено административное расследование. По предварительным данным, произошло короткое замыкание удлинителя, в который была включена оргтехника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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