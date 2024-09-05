Подозрительная жижа наполняет озеро под Снежинском

Общественники обеспокоены подозрительными стоками в озеро рядом с южноуральским ЗАТО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, с отвалов бывшего хромпикового завода в Воздвиженке (Каслинский район) в питьевой водоем стекает, предположительно, окислитель.

Хромпиковый завод, располагавшийся всего в полутора десятках километров от Снежинска, закрыт. Но, как рассказали общественникам местные жители, до сих пор на старом разрушающемся складе остались мышьяк, селитра, сульфаты и прочие яды. С отвалов вымывается жидкость ядовито-желтого цвета и стекает в питьевой водоем – озеро Синара.

«Предположительно, это дихромат калия – вещество оранжевого цвета, обладающее сильными окислительными свойствами. Высокотоксичен, канцероген, мутаген, аллерген», – говорят активисты.

Общественники обратились в Росприроднадзор и министерство экологии региона с требованием провести проверку, определить характер вещества и принять меры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube