Подозрительная жижа наполняет озеро под Снежинском

Общественники обеспокоены подозрительными стоками в озеро рядом с южноуральским ЗАТО.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, с отвалов бывшего хромпикового завода в Воздвиженке (Каслинский район) в питьевой водоем стекает, предположительно, окислитель.
Хромпиковый завод, располагавшийся всего в полутора десятках километров от Снежинска, закрыт. Но, как рассказали общественникам местные жители, до сих пор на старом разрушающемся складе остались мышьяк, селитра, сульфаты и прочие яды. С отвалов вымывается жидкость ядовито-желтого цвета и стекает в питьевой водоем – озеро Синара.
«Предположительно, это дихромат калия – вещество оранжевого цвета, обладающее сильными окислительными свойствами. Высокотоксичен, канцероген, мутаген, аллерген», – говорят активисты.
Общественники обратились в Росприроднадзор и министерство экологии региона с требованием провести проверку, определить характер вещества и принять меры.
Челябинск, Виктор Елисеев
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