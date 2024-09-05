В Магнитогорске высокопоставленных полицейских задержали по подозрению во взятке

Начальника райотдела полиции Магнитогорска и его зама задержали силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске по подозрению в получении взятки задержаны начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Константин Пензин и его заместитель Кайрат Бурантаев.

Высокопоставленных сотрудников УМВД Магнитогорска задержали после обысков у них дома и на работе. Как пишет 74.ru со ссылкой на собственный источник, их подозревают в получении денег от бизнесмена, занимавшегося незаконной предпринимательской деятельностью.

Возбуждены уголовные дела о получении взятки и превышении должностных полномочий. Решается вопрос о заключении полицейских под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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