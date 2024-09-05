Каждый второй россиянин покупает продукты онлайн

В России каждый второй покупает продукты в интернет-магазинах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», половина россиян в первом полугодии 2024 года покупала продукты питания через интернет. При этом 80% покупателей делают это с помощью мобильных приложений. Об этом пишет AdIndex со ссылкой на результаты опроса «Яндекс Рекламы».

Интересно, что две трети участников исследования онлайн заказывают те же продукты, что и выбирают в обычных магазинах. При этом 38% из них пользуются платформами, обеспечивающими быструю доставку заказов. 39% респондентов готовы ждать покупку до часа, еще 31% – до 30 минут.

Больше половины (52%) респондентов покупают продукты только в мобильном приложении, регулярно обращаясь не более чем к двум из них.

Стоит отметить, что 88% опрошенных покупали товары собственных торговых марок (СТМ) ретейлеров (на 4% больше, чем в прошлом году). При этом регулярно товары СТМ покупают 33% пользователей.

Половина участников опроса заявили, что основной критерий покупки товара СТМ – уверенность в качестве. 42% доверяют его составу. 40% обосновывают свой выбор тем, что остались довольны прошлой покупкой товаров бренда, для 37% решающим фактором стала цена, а 22% покупают СТМ из-за знания торговой марки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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