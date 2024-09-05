Два автобуса в Челябинске изменят маршрут

Два садовых маршрута изменят свои маршруты в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», из-за строительства водовода в поселок Развязка (Тракторозаводский район) автобусы большого класса не смогут проехать на участке от Центральной проходной до станции Межозерная.

В связи с этим обслуживающие сезонные маршруты автобусы с 9 сентября будут направлены:

№55с – Мамина – Комарова – Мехколонна 7 – Центральная проходная – Конструктора Духова – Комарова – Мамина;

№57с – Мамина – Танкистов – Мехколонна 7 – Центральная проходная – Конструктора Духова – Танкистов – Мамина.

Челябинцев просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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